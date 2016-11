Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Mondsee (pta014/04.11.2016/09:25) - ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

GEMÄß § 5 (3) ÜBERNAHMEGESETZ

Die Geschäftsführung der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH (FN 236576 g) hat am

04.11.2016 die Entscheidung getroffen, ein freiwilliges öffentliches Angebot

gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz an die Aktionäre der BWT

Aktiengesellschaft (FN 96162 s) abzugeben. Der Preis pro Aktie (ISIN

AT0000737705) wird EUR 23,-- betragen.

Die FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH strebt derzeit eine vollständige

Übernahme der BWT Aktiengesellschaft an, hat gegenwärtig aber noch keine

endgültige Entscheidung darüber getroffen, nach Abwicklung des

Übernahmeangebots bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einen

Gesellschafterausschluss (Squeeze-out) durchzuführen.

Die FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH, die WAB Privatstiftung und weitere mit

der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH gemeinsam vorgehende Rechtsträger im

Sinne des § 1 Z 6 Übernahmegesetz halten bereits jetzt eine kontrollierende

Beteiligung an der BWT Aktiengesellschaft im Ausmaß von 15.018.051 Aktien

(das sind 84,21 % des gesamten und 89,61 % des stimmberechtigten Grundkapitals)

und beabsichtigten, diese nun weiter auszubauen. Die WAB Privatstiftung ist eine

von Herrn Andreas Weißenbacher im Sinne des Übernahmegesetzes

kontrollierte Privatstiftung.

Die FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH wird die Angebotsunterlage für das

freiwillige Angebot binnen der gesetzlichen Frist von 10 Börsetagen bei der

Übernahmekommission anzeigen. Sobald die endgültigen Parameter des

freiwilligen Angebots feststehen, wird die FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH

dieses, sofern die Übernahmekommission die Veröffentlichung des Angebots

nicht untersagt, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bekannt machen.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot von Aktien noch eine Einladung dar,

Aktien an BWT Aktiengesellschaft in einer Rechtsordnung oder von einer

Rechtsordnung aus anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebotes oder

einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines

Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist.



FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH

Mondsee, am 4.11.2016



(Ende)



Aussender: BWT AG

Adresse: Walter-Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee

Land: Österreich

Ansprechpartner: Gerhard Speigner

Tel.: +43 6232 5011-1112

E-Mail: gerhard.speigner@bwt-group.com

Website: www.bwt-group.com



ISIN(s): AT0000737705 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



