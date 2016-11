Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)--Philips will den Umsatz mittelfristig mit einer Jahresrate von 4 bis 6 Prozent steigern. Dieses Ziel nannte CEO Frans van Houten am Freitag auf dem Kapitalmarkttag in London. Zudem will der Konzern, der sich inzwischen auf Gesundheitstechnologie konzentriert, die bereinigte EBITA-Marge in den nächsten drei bis vier Jahren im Schnitt um 100 Basispunkte verbessern.

Die Rendite auf das investierte Kapital soll im mittleren bis hohen Zehnerbereich liegen. Die Koninklijke Philips NV will außerdem jährlich 1 Milliarde bis 1,5 Milliarden Euro Barmittel generieren.

"Das Geschäft in unserem HealthTech-Portfolio ist stark", sagte der CEO. Und der Konzern habe die richtigen Grundlagen für anhaltendes profitables Wachstum.

November 04, 2016 04:33 ET (08:33 GMT)

