Ankara ist derzeit nicht besonders gut auf die Bundesrepublik zu sprechen. Nach Präsident Erdogan erhebt auch Minister Bozdag schwere Vorwürfe. Rechte für Türken gebe es in Deutschland "nur auf dem Papier".

Nach Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat auch der türkische Justizminister Bekir Bozdag Deutschland scharf angegriffen. "Rechtsstaat und Freiheiten gibt es nur für Deutsche", sagte Bozdag am Freitag in Ankara. "Wenn Sie ein Türke in Deutschland sind, haben sie überhaupt keine Rechte." Rechte für Türken gebe ...

