Hamburg - Die Rohölpreise haben in der vergangenen Berichtswoche erneut kräftig an Wert eingebüßt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Nordseesorte Brent habe 6% verloren und notiere derzeit bei 46,70 US-Dollar/Barrel. Das sei der niedrigste Stand seit dem 28. September, dem Tag bevor die OPEC-Staaten mit einer Einigung die Märkte überrascht hätten.

