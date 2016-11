Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie der Credit Suisse von 13,00 auf 14,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank setze ihre Strategie um und verlagere die Geschäfte von den Randaktivitäten weg in die Bereiche Asia/Pacific (APAC) und in das Privatkundengeschäft, lobte Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Freitag. Der Experte sieht derzeit eine gute Einstiegsgelegenheit./ajx/das

