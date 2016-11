Berlin (ots) - Vom 18.11.2016 bis 20.11.2016 laden die Initiatoren des Hotelappartment-Projekts "Mein Rügen" zu einer nicht alltäglichen Informationsveranstaltung ein. Interessierte können sich während der zweitätigen Veranstaltung vor Ort über das Investment ausführlich in Gesprächen mit den Bauherren, mit Finanzierungsexperten und einem Mitglied des Schweriner Landtags informieren. Highlights für Käufer bildet ein "Rund-um-Sorglos-Paket", das Projektchef Torsten Linser, HR Group, so beschreibt: "Wenn ich heutzutage eine Immobilie als Kapitalanlage erwerben will, dann soll sie drei Faktoren unbedingt erfüllen. 1. Die Einnahmenseite muss stimmen, 2. Ich will vor Insolvenz des Bauträgers geschützt sein und 3. Ich will mich nicht kümmern müssen. Diese drei Kriterien haben wir umgesetzt. Wir haben Garantien, Bürgschaften und viele andere Vorteile für den Käufer eingebaut, der unterm Strich 15,00 EUR pro Quadratmeter Kaltmiete indexiert auf 20 Jahre erhalten wird."



"Mein Rügen. Entspannen und informieren." Damit sich interessierte Kapitalanleger ein eigenes Bild vom Resort und der Umgebung machen können, lädt der Initiator HR Group herzlichst ein. Als Gastredner wird Burkhard Lenz, Abgeordneter für Rügen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern die Teilnehmer willkommen heißen.



Das Programm vor Ort:



18.November 2016 - ab 13.00 Uhr Cocktailempfang in der Lobby - Check-in Hotelzimmer - 19:00 Uhr Abendessen im Wintergarten



19. November 2016 - Frühstück im Restaurant - 11:00 Uhr Beginn der Veranstaltung



"Mein Rügen" Projektvorstellung durch Torsten Linser (HR-Group), Finanzanlagen vs. Immobilieninvestments (Ulrich Swienteck, Wirtschaftsberatung Swienteck. Berlin)



- ca. 12:00 Uhr Pause - Lunch - Besichtigung Musterappartment - ca. 12:45 Uhr Zweiter Veranstaltungsteil



Finanzierungsstrategien (Jörg Koop, Aufsichtsrat HYPOFACT, Hamburg), Rügen - Deutschlands beliebteste Ferieninsel (Burkhard Lenz, Landtagsmitglied, Schwerin)



- ca. 18:30 Uhr kleines Lagerfeuer direkt am Wasser inkl. Glühwein - ca. 19:30 Uhr Dinner - ab 20:30 Uhr come together



20. November 2016 Check-out und Abreise



Kostenbeteiligung. 49,00 EUR p. P. inkl. Übernachtungen, Speisen sowie Nutzung des Spa-Bereichs. Anmeldung ab sofort übers Internet: www.meinruegen-hideaway.de



