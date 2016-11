Bonn - In der ersten Oktoberwoche kamen plötzlich Gerüchte auf, dass es innerhalb der EZB eine Diskussion über ein sukzessives Zurückfahren der Anleihekäufe ('Tapering') gäbe, so die Analysten von Postbank Research.Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die EZB-Ratssitzung am 20. Oktober, auf der keine Änderung der Geldpolitik beschlossen worden sei, habe Mario Draghi diese Spekulationen aber deutlich zurückgewiesen. Hierbei habe es sich lediglich um eine willkürliche Bemerkung durch jemanden gehandelt, der weder über entsprechende Anhaltspunkte noch über diesbezügliche Informationen verfügt habe. Zugleich habe Draghi aber auch geäußert, dass der EZB-Rat nicht über eine Verlängerung des Anleiheankaufprogramms beraten habe. Dafür habe er aber klar darauf hingewiesen, dass auf der kommenden Sitzung im Dezember die geldpolitischen Weichenstellungen für die nähere Zukunft vorgenommen würden.

