SAT.1 Gold wird pink - zumindest für eine Stunde täglich. Der Sender zeigt "Die bezaubernde Jeannie". Eine Frau, die die 100 Jahre längst überschritten hat - und trotzdem natürlich faltenfrei ist. Die sich in ihrem Alter das ganze Jahr über bauchfrei präsentiert - und dabei verflixt gut aussieht. Die ihren Angebeteten "Meister" nennt und ihm jeden Wunsch erfüllt, noch bevor er ihn äußern kann: Ist das nicht der Traum eines jeden Mannes und der Alptraum einer jeden Frau? Doch keine Sorge, Jeannie ist nicht von dieser Welt - und somit außer Konkurrenz. In Schwierigkeiten bringt sie sich und ihren Meister aber trotzdem regelmäßig, wie die Kultserie bei SAT.1 Gold ab 7. November 2016, montags bis freitags, um 12:30 Uhr zeigt.



Inhalt:



NASA-Astronaut Tony Nelson (Larry Hagman) landet nach einem missglückten Raumschiffstart auf einer einsamen Insel im Pazifik. Dort gestrandet sieht er keinen Ausweg, von der Insel wegzukommen - bis er den Flaschengeist Jeannie (Barbara Eden) zufällig aus ihrem Gefäß befreit. Mit einem kecken Zwinkern rettet die blauäugige Schönheit Tony und sich, indem sie sich einen Rettungs-Hubschrauber herbei wünscht. Da Tony Jeannie aus der Flasche gerettet hat, sieht sie ihn nun als ihren Meister an und will ihm jeden Wunsch erfüllen. Die Dschinn weicht dem Astronauten nicht mehr von der Seite und verwandelt ab und an mit einem gut gemeinten Zauber sein Leben in ein liebenswertes Chaos.



Im Anschluss heißt es Leinen los und volle Kraft voraus - in der romantischen Serie "Love Boat". An Deck begrüßen Captain Merrill Stubing (Gavin MacLeod) und seine Crew die Urlaubsgäste. Und so sticht der Luxusdampfer "Pacific Princess" wieder in See. Mit an Bord: Romanzen, Abenteuer und Liebesdramen und häufig wohlbekannte Gesichter der großen Hollywood-Riege in einer Gastrolle.



"Die Bezaubernde Jeannie", ab 7. November 2016, montags bis freitags um 12:30 Uhr. Im Anschluss "Love Boat", ab 7. November 2016, montags bis freitags um 13:30 Uhr.



Interview mit Barbara Eden auf Anfrage.



