München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das GRIP-Team ist internationalen Autobetrügern auf der Spur Sendetermin: Sonntag, 06. November 2016, um 17:00 Uhr bei RTL II



Vorsicht vor einer neuen Betrugsmasche mit Traumautos: Hier werden hochpreisige Edelkarossen aus den USA in Deutschland an den Mann oder die Frau gebracht. Das Dumme ist nur: In Wirklichkeit handelt es sich dabei um Totalschäden, die vorher billig in Litauen repariert und aufgemöbelt wurden! GRIP zeigt die fiesen Machenschaften der abgebrühten Autobetrüger.



Amerikanische Unfallautos - darunter auch deutsche Fabrikate - werden aus den USA nach Litauen verschifft, dort notdürftig repariert und auf Hochglanz poliert. In Deutschland werden sie dann von Privatpersonen oder dubiosen Händlern als Re-Importe oder US-Autos verkauft - die Schäden werden den Kunden dabei absichtlich verschwiegen! Der Vorteil für die Gauner: Eine sehr große Gewinnspanne! Die Käufer denken, sie machen ein Schnäppchen - in Wirklichkeit sind die Fahrzeuge aufgrund der Unfälle fast nichts mehr wert und zum Teil nicht mal mehr verkehrssicher!



Das GRIP-Team hat mit Opfern der Betrüger gesprochen, war mit der Polizei in Litauen bei deren Einsatz gegen die Automafia unterwegs und hat dubiose Autohändler in Deutschland damit konfrontiert. Wie diese Betrüger arbeiten und wie man sich davor schützen kann, zeigt GRIP am Sonntag, den 06. November um 17:00 Uhr bei RTL II.



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Hannes Gräbner 089 - 64185 6522 hannes.graebner@rtl2.de