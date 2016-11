FRANKFURT (dpa-AFX) - BMW-Anleger haben am Freitag verschnupft auf eine zuletzt schwächere Profitabilität im Kerngeschäft des Autobauers reagiert. Am Vormittag setzten die Aktien ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage mit einem Minus von 1,65 Prozent auf 73,98 Euro fort. Sie tendierten damit schwächer als der Markt: Für den Dax ging es zeitgleich um gut ein Prozent nach unten.

Weil im dritten Quartal hohe Anlaufkosten für neue Modelle anfielen, sank die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft von 9,1 Prozent auf 8,5 Prozent. Dass es beim Umsatz rund lief und letztlich ein überraschend hoher Konzerngewinn eingefahren wurde, ging am Markt unter. BMW begründete die unter dem Strich positive Entwicklung nicht mit dem Kerngeschäft, sondern mit besser als im Vorjahr verlaufenen Absicherungsgeschäften bei Rohstoffen und Währungen.

PROFITABILITÄT ENTTÄUSCHT

Am Markt zeigte sich die Mehrheit der Analysten von der Gewinnspanne im dritten Quartal enttäuscht. Unter ihnen befindet sich Harald Hendrikse von Morgan Stanley, der anmerkte, dass die Marge im Kerngeschäft deutlich unter die Marke von 9 Prozent gefallen sei und nun in Richtung unteres Ende des BMW-Zielkorridors von 8 bis 10 Prozent tendiere. Auf Konzernebene bekomme der Autobauer weiterhin den Druck auf einigen Exportmärkten zu spüren. Außerdem kämpfe BMW mit dem britischen Pfund und hohen Entwicklungskosten.

Trotz der enttäuschenden Marge attestierte Stefan Burgstaller von Goldman Sachs den Zahlen aber eine insgesamt gute Qualität. Er zielte unter anderem positiv auf ein besser als erwartetes Ergebnis in der Finanzdienstleistungssparte ab, das die Schwäche im Auto-Kerngeschäft abgefedert habe. Der Markt dürfte sich aber dennoch zunächst auf die schwache Marge konzentrieren.

BESSERUNG BEIM PRODUKTZYKLUS IN SICHT

Equinet-Analyst Tim Schuldt zeigte sich derweil von der schwachen Margenentwicklung nicht überrascht. Der Autobauer befinde sich zur Zeit in einem schwachen Produktzyklus, in dem er sich weiterhin wacker schlage. Im kommenden Jahr erwartet er in diesem Punkt Besserung, sodass sich die Dynamik dann im Vergleich zum Wettbewerb zugunsten von BMW wenden könnte.

Auch DZ-Bank-Experte Michael Punzet sieht die kommenden Modelleinführungen positiv. Er begründete seine ungebrochen positive Haltung zur Aktie auch damit, dass BMW bei neuen Technologien gut positioniert sei. Der Autobauer kündigte am Freitag an, seine Anstrengungen bei Elektroantrieben verstärken zu wollen. Den Auftakt soll 2019 ein rein elektrischer Kleinwagen des Typs Mini machen, bevor 2020 ein voll elektrischer Stadtgeländewagen (SUV) vom Modell X3 folgen wird.

SEIT JAHRESBEGINN DEUTLICH UNTER DRUCK

Die BMW-Aktie gehört seit Jahresbeginn im Dax gemeinsam mit anderen Autowerten zu den schwächsten Indexmitgliedern. Während der deutsche Leitindex in diesem Jahr bislang um weniger als 5 Prozent nachgab, haben die Papiere des Münchener Autobauers fast ein Viertel an Wert verloren./tih/men/das

AXC0105 2016-11-04/12:16