Okta, ein führender Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen, hat heute eine wichtige Neueinstellung bekannt gegeben: Charles Race als Präsidenten für Worldwide Field Operations (weltweite Feldoperationen). In dieser Funktion wird Race Okta bei seinen umfangreichen Aktivitäten weltweit unterstützen.

Race ist eine fähige Führungspersönlichkeit im Bereich Technologien und war über ein Jahrzehnt lang bei Informatica. Dort trug er zur Vergrößerung des Unternehmens in einen bedeutenden Akteur im Bereich Unternehmenstechnologie bei und leitete Teams in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Services, Kundenbetreuung und internationales Wachstum. Race wird seine Begabungen und seine Erfahrung mit zu Okta bringen und die Go-to-Market-Teams von Okta international leiten. Er untersteht direkt Todd McKinnon, dem CEO und Mitgründer von Okta.

"Als wir über die nächste strategische Einstellung bei Okta nachdachten, wussten wir, dass wir eine erfahrene leitende Führungskraft wollten, die sich dafür engagiert, uns beim Aufbau eines grundlegenden Unternehmens zu unterstützen und auf eine Erfolgsgeschichte bei der Aufwertung von Kundenerfolg, Transparenz und Teamwork zurückblicken kann", sagte Todd McKinnon. "Genau so einen Kollegen wie Charles Race möchten wir bei Okta haben. Seine Kenntnisse und seine umfassende Erfahrung bei entscheidenden Aspekten unserer Geschäftstätigkeiten werden eine hervorragende Ergänzung unseres bereits beispiellosen Teams sein."

Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, da sich die Präsenz von Okta erweitert: 2016 wurden mit London und Bellevue, Washington State (USA) neue Niederlassungen auf zwei großen Märkten eröffnet, während die Kundenpräsenz des Unternehmens auf der ganzen Welt vergrößert werden konnte. Okta kündigte ferner die Eröffnung seiner Niederlassung im kalifornischen San Jose (USA) im März 2017 an. Außerdem verstärkt das Unternehmen seinen Fokus auf den öffentlichen Sektor. Aktuell konnte ein Vertrag mit den Centers for Medicare and Medicaid Services gesichert und die HIPAA-Konformität realisiert werden. Angestrebt wird die FedRAMP-Genehmigung mit Unterstützung des US-amerikanischen Justizministeriums. Okta wurde zudem das dritte Jahr in Folge zu einem der führenden Unternehmen in Gartners "Magischem Quadranten für Identitäts- und Zugangsverwaltung als Service weltweit 2016 (Magic Quadrant for Identity and Access Management as a Service, (IDaaS), Worldwide)" ernannt.

"Ich freue mich sehr, dass ich zu Okta kommen darf. Das Unternehmen verfügt über eines der beeindruckendsten Führungsteams aus gestandenen Führungskräften von Salesforce, Microsoft, BMC, Apptio und Sun Microsystems", sagte Charles Race, der neue Präsident für Worldwide Field Operations von Okta. "Aus technologischer Perspektive gibt es kein weiteres Unternehmen, das im Bereich Firmenidentität so bedeutende Arbeit leistet und Unternehmen jeglicher Größe in die Lage versetzt, wirkliche digitale Transformationen zu vollziehen. Ich freue mich sehr, dass ich zur globalen Erweiterung von Oktas Präsenz beitragen und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Vision unterstützen kann, jedwelchem Unternehmen zur Übernahme jedwelcher Technologie zu verhelfen."

ÜBER OKTA

Okta ist einer der führenden Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud vernetzt und schützt die Mitarbeiter vieler der größten Unternehmen der Welt. Sie verbindet Unternehmen außerdem auf sichere Weise mit ihren Partnern, Zulieferern und Kunden. Die Okta Identity Cloud ermöglicht über umfassende Integrationen in über 5.000 Apps einfachen und sicheren Zugriff von jedem Gerät aus. Tausende von Kunden, darunter Experian, 20th Century Fox, LinkedIn, Flex, News Corp, Dish Networks, Adobe und GitHub, vertrauen in Okta, um schneller arbeiten, ihre Umsätze erhöhen und für Sicherheit sorgen zu können. Okta hilft den Kunden dabei, ihren jeweiligen Auftrag schneller zu realisieren. Mit Okta wird es sicher und einfach, die von den Kunden benötigten Technologien zu nutzen, um für sie entscheidende Arbeiten zu erledigen.

