Die Commerzbank steuert trotz ihres laufenden Umbaus in diesem Jahr auf schwarze Zahlen zu. Im dritten Quartal stand ein Verlust zu Buche, der mit 288 Millionen Euro allerdings deutlich niedriger ausfiel als Experten erwartet hatten. Die Commerzbank-Aktie gab in einem schwachen Marktumfeld nach. Wie wir die Zahlen einschätzen, was bei der Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...