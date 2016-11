Die Terrorgefahr hielt die Bundespolizei im vergangenen Jahr stets auf Trab. Die Polizeibeamten sammelten insgesamt knapp drei Millionen Überstunden an - eine Möglichkeit zum Abbauen ist nicht in Sicht.

Die Anschläge von Paris und Brüssel, die Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover sowie die vielen anderen Terrorwarnungen und Silvester in Köln: Die Bundespolizei war 2015 im Dauereinsatz. Insgesamt fielen im vergangenen Jahr etwa 2,9 Millionen Überstunden an, erklärte der Chef des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, am Freitag in Potsdam zur Jahresbilanz 2015 der Behörde.

Die Gewerkschaft der ...

