Die Nervenschlacht ist beendet: Nach monatelanger Vorarbeit verkündete Albireo Pharma gestern den erfolgreichen Zusammenschluss mit Biodel (WKN: A1JZU5) und wird nach erfolgter Aktienzusammenlegung nun unter dem neuen Kürzel ALBO die Börsenbühne der Nasdaq betreten.

Über acht Monate ist es nun her, als wir zum ersten Mal das Thema Biodel aufgriffen und über Merger-Gerüchte beim Diabetes-Spezialisten berichteten. Der Kurs der Aktie konnte sich mittlerweile mehr als verdoppeln, doch steht die neue Börsenstory erst ganz am Anfang. In den kommenden Monaten dürfen Aktionäre mit kräftigen Kurs-Katalysatoren rechnen, die das Biotech-Unternehmen in völlig neue Bewertungs-Sphären hievt. Wir werfen noch einmal einen genaueren Blick auf das neue Albireo Pharma.

Laut heutiger Meldung wird Albireo Pharma nach dem angekündigten und nun umgehend implementierten Reverse Split im Verhältnis 30:1 über lediglich noch rund 6,29 Millionen Aktien verfügen. Auf Basis eines "Startkurses" von 19,50 USD käme Albireo Pharma damit auf eine Bewertung von nur gut 120 Millionen USD. Angesichts der Qualität der Assets, die das neue Unternehmen mitbringt, sieht nicht nur das ehemalige Biodel-Management signifikantes Upside-Potenzial.

Das neue Albireo Pharma verfügt nun über folgende signifikante Assets:

Wirkstoff-Pipeline im Bereich Magen-Darm-Erkrankungen:

Patent-Portfolio im Bereich Magen-Darm:

Schematische Darstellung potenzieller Werttreiber:

Cash:

Albireos Altaktionäre, die das Unternehmen nach seinem Spin-out vom Pharmariesen AstraZeneca im Jahre 2008 weiter finanziert hatten, haben vor Transaktionsabschluss noch einmal insgesamt 10 Millionen USD an Barmitteln investiert. Albireo Pharma verfügt eigenen Anagaben zufolge nun über liquide Mittel in Höhe von etwa 30 Millionen USD. Dieser Betrag soll ausreichen, um die entscheidende Studie zum Leitwirkstoff A4250 abzuschließen.

Biodels Diabetes-Assets:

Die "alten" Biodel-Assets gehen zunächst in das kombinierte Unternehmen über und warten weiter auf Verwertung. Hierzu gehört neben dem ultraschnell wirksamen Insulin BIOD-531 insbesondere auch Biodels Glucagon-Spritze, zu der erst vor einigen Wochen eine entscheidende Grundlage hinsichtlich der zukünftigen Kommerzialisierung geschaffen wurde.

Wesentliche potenzielle Kurs-Katalysatoren über die nächsten 12 Monate: FDA-Meeting bzgl. Pivotal Trial für A4250 (4. Quartal 2016) Meilensteinzahlung durch EA Pharma (4. Quartal 2016) Zulassungsantrag Elobixibat für Japan (1. Quartal 2017) Weitere Meilensteinzahlung durch EA Pharma (?) Finale Phase-2-Daten zu A4250 (1. Quartal 2017) Beginn Pivotal Trial für A2450 (1. Halbjahr 2017) Zulassung Elobixibat in Japan (2017) Verpartnerung Elobixibat USA/EU (?) Verpartnerung A3384 (?) Monetarisierung Diabetes-Assets (?) Die derzeit vielversprechendste Biotech-Aktie am Markt!

