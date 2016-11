Stuttgart - Der Ölpreis gab in den letzten Wochen kräftig nach, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Die meisten Marktteilnehmer würden inzwischen befürchten, die geplante OPEC-Förderkürzung könne scheitern. Am 30. November komme es zum Schwur, wenn während der regulären OPEC-Sitzung eine Einigung auf Länderquoten angestrebt werde. Weiterer Abwärtsdruck hätten die wöchentlichen EIA-Lagerdaten ausgelöst, die bärisch ausgefallen seien. Hinzu sei die allgemeine Verunsicherung durch die steigenden Umfragewerte für Donald Trump gekommen, was für den Ölpreisverfall jedoch von untergeordneter Bedeutung gewesen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...