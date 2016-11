Von Ben Leubsdorf

WASHINGTON (Dow Jones)--Der US-Stellenmarkt hat im Oktober sein robustes Wachstum fortgesetzt. Zugleich zogen die Löhne deutlich an, und die Jobzahlen für die beiden Vormonate wurden nach oben revidiert. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 161.000, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Stellenzuwachs um 173.000 erwartet hatten.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zum Teil spürbar aufwärts revidiert: Das Ministerium meldete für September nun ein Stellenplus von 191.000 (vorläufig: 156.000), für August von 176.000 (vorläufig: 167.000) Jobs. Zusammen genommen gab es damit 44.000 Jobs mehr als zunächst gemeldet.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Oktober wie erwartet auf 4,9 Prozent von 5,0 im September. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die so genannte Beschäftigungsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter - sank von 62,9 auf 62,8 Prozent.

Die durchschnittlichen US-Stundenlöhne stiegen den weiteren Angaben zufolge um 0,4 Prozent auf 25,92 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im Jahresabstand lagen die Löhne um 2,8 Prozent höher. Das ist die höchste Jahresrate seit Juni 2009.

Nach der jüngsten Fed-Zinsentscheidung richten sich die Augen der Anleger schon jetzt auf das nächste Treffen Mitte Dezember. Vor dem Treffen am 14. Dezember gibt es nur noch einen weiteren Arbeitsmarktreport, und sollte sich der Jobaufbau in dem gleichen Ausmaß wie in den Vormonaten fortsetzen, dürfte einer Zinserhöhung der Fed im Dezember kaum noch etwas im Wege stehen - es sei denn, es kommt zu einer Überraschung bei den US-Wahlen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2016 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.