Im Namen der LBS Immobilien GmbH NordWest wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 9.468 Wohnimmobilien (+ 4,2 %) im Wert von 1,85 Mrd. Euro (+ 11,2 %) vermittelt. Das entsprechende Courtagevolumen liegt bei 86 Mio. Euro (+ 8 %).



Der Umsatzzuwachs resultiert im Wesentlichen aus der anhaltend hohen Immobiliennachfrage sowie weiteren Sparkassen, die für das Dienstleistungsangebot der LBSi NW hinzugewonnen werden konnten.



Das Geschäftsgebiet des Unternehmens mit Sitz in Münster umfasst die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen.



