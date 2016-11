Klartext: Adidas und Deutsche Bank

Liebe Leserin, lieber Leser,

am gestrigen Donnerstag präsentierte Adidas die Zahlen zum dritten Quartal bzw. die 9-Monats-Zahlen.

Chart Adidas-Aktie

Und es war wahrscheinlich kein besonders angenehmer öffentlicher Termin für den neuen Adidas-Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted. Denn der Kurs der Adidas-Aktie, der am Dienstag noch im Bereich 150 Euro notiert hatte, sackte bis heute im Tief bis auf unter 135 Euro durch, siehe obiger Chart. Dabei war dies keineswegs die Schuld von Herrn Rorsted, denn er ist erst seit Oktober der Vorstandsvorsitzende von Adidas, und die vorgelegten Zahlen bezogen sich auf den Zeitraum bis Ende September. Und wie fielen sie nun überhaupt aus, die Adidas-Zahlen?

Adidas: Gute Zahlen - doch enttäuschte Erwartungen

Der Umsatz legte im dritten Quartal den Zahlen des Unternehmens zufolge währungsbereinigt um 17% zu, bei der Marke adidas selbst gab es sogar ein Plus von 20%. Ohne die Bereinigung blieb ein Umsatzplus von 13,8% auf 5,413 Mrd. Euro. Der Gewinn "aus fortgeführten Geschäftsbereichen" kletterte um 14,7% auf 387 Mio. Euro. Das Management bestätigte zudem die Prognose für das Gesamtjahr 2016, wonach ein Gewinn von voraussichtlich 975 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro erreicht werden soll. Was ist also das Problem, wieso fiel der Kurs? Weil mal wieder einige nicht den Hals voll genug bekommen können. Diese zweistelligen Wachstumsraten waren für die hohen Erwartungen diverser Marktteilnehmer(innen) nicht genug. Mit anderen Worten: Die sehr hohen Erwartungen wurden dem Kurs der Adidas-Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen (vorübergehend?) zum Verhängnis.

Bei Interesse finden Sie unter diesem Link die Pressemitteilung von Adidas zu den Quartalszahlen

Dann der Blick auf die Deutsche Bank:

Da bröckelte der Kurs in den letzten Tagen bekanntlich etwas...klar, der Gesamtmarkt...doch die 10-Euro-Marke ist sooo weit nicht entfernt. Die Deutsche Bank hat sich in den vergangenen Wochen von einigen Tochtergesellschaften getrennt. Dies gilt auch für Südamerika: Nachdem vor gut zwei Monaten der Verkauf der Tochtergesellschaft in Argentinien kommuniziert wurde, waren nun die mexikanischen Tochtergesellschaften der Deutschen Bank an der Reihe. Das Unternehmen teilte mit, dass neben der "Deutsche Bank Mexiko" konkret diese Unternehmen betroffen sind: S.A. Institucion de Banca Multiple sowie Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. Dabei zeigte sich die Deutsche Bank zuversichtlich, ihre dortigen Kunden im Kapitalmarktgeschäft sowie die größeren mexikanischen Unternehmen von den eigenen "globalen Standorten aus" weiter betreuen zu können. Ob das so klappen wird, wird sich zeigen.

Eine guter Auftrag ist noch nicht die Wende

Fakt ist: Die Deutsche Bank macht offensichtlich Ernst mit ihrer vor rund einem Jahr angekündigten "Strategie 2020". Diese soll die Deutsche Bank laut eigenen Angaben "einfacher und effizienter" machen. Und die Verkäufe von Tochtergesellschaften gehören da offensichtlich dazu. Übrigens auch wie der Abbau von Stellen in Deutschland, dort soll bereits in 4.000 Fällen eine Einigung über den Abbau getroffen worden sein. Was für ein schöner Erfolg, nicht wahr, Prost? Doch vielleicht ist des einen Freud ist des anderen Leid.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast, nicht, wenn du Durst hast." - Chinesisches Sprichwort

