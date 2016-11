Die Investmentbank Equinet hat KWS Saat mit "Buy" und einem Kursziel von 346 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Saatgutherstellers böten den Anlegern Zugang zu wohlbekannten und langfristigen Wachstumstrends, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Freitag. So steige die Nachfrage nach Nahrungsmitteln stetig, kommentierte Hinkel mit Blick auf das Bevölkerungswachstum und die sich ändernden Ernährungsmuster in den Schwellenländern./la/gl

