Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Freitag. In Zukunft stünden die Münchener nun wohl vor einigen Herausforderungen. So nehme der globale Wettbewerb zu, zudem schwäche sich die Nachfrage in den USA ab. Hinzu kämen höhere Vorleistungen für neue Produkte./la/ag

ISIN: DE0005190003