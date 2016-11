Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 5,80 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Verlust je Aktie sei im dritten Quartal geringer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Angesichts der ausgesetzten Dividende halte er so lange an seiner neutralen Einschätzung den Aktien gegenüber fest, bis sich positive Ergebnisse der Umstrukturierung des Finanzhauses zeigten./la/ag

ISIN: DE000CBK1001