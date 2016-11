NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach einem leicht schwächeren Start ins Plus gedreht. Allerdings blieben Börsianer skeptisch, wie nachhaltig der Stimmungsumschwung ist, denn das Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Präsidentschaft sorgt unter Anlegern für erhöhte Nervosität und Vorsicht.

Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten gewann der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Geschäft 0,09 Prozent auf 17 947,60 Punkte. Der S&P-500-Index stieg um 0,25 Prozent auf 2093,93 Punkte und der Nasdaq-100-Index rückte um 0,19 Prozent auf 4687,92 Punkte vor.

Die soliden Arbeitsmarktdaten für den Oktober sorgten kaum für Impulse, da sie stützen, was bereits vorweggenommen wird: eine unter Börsianern mehrheitlich erwartete Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed im Dezember.

Mit den aktuellen Jobdaten "ist eine Zinsanhebung im Dezember nochmals wahrscheinlicher geworden", kommentierte Analyst Bernd Krampen von der NordLB und verwies neben dem soliden Bericht auch auf die deutlich gestiegenen Stundenlöhne. Nun fehle nur noch "ein halbwegs ordentlicher Arbeitsmarktbericht Anfang Dezember und natürlich eine einigermaßen glimpflich verlaufende Präsidentschaftswahl".

Diese biegt bereits auf die Zielgerade ein: Am kommenden Mittwoch dürfte klar sein, wer der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Demokratin Hillary Clinton hat ihren Vorsprung in den Umfragen zuletzt wieder teilweise eingebüßt. Die gestiegenen Chancen des Republikaners Donald Trump belasten die Märkte.

Erneut schwache Ölpreise drückten auf die Kurse von Ölgesellschaften wie ExxonMobil und Chevron , die im Dow mit jeweils minus 0,8 Prozent die größten Verlierer waren. Pharmawerte waren an diesem Tag dagegen besonders gefragt. An der Dow-Spitze gewannen die Papiere von Pfizer 1,3 Prozent, im Nasdaq 100 waren Biomarin und Alexion mit plus 6,0 beziehungsweise plus 8,8 Prozent die Favoriten. Im S&P-100-Index stiegen Biogen um 2 Prozent.

Nach vorgelegten Quartalszahlen brachen dagegen die Aktien von GoPro an der Nasdaq um 11 Prozent ein. Der Actionkamera-Spezialist hatte einen massiven Umsatzrückgang von 40 Prozent erlitten und einen Verlust von 104 Millionen Dollar ausgewiesen. Kraft Foods büßten im S&P 100 knapp 2 Prozent ein, nachdem der Lebensmittelhersteller beim Umsatz enttäuscht hatte.

An der Spitze des S&P 100 fanden sich die Anteilsscheine der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks mit 3,1 Prozent. Laut Finanzchef Scott Maw hat Starbucks das profitabelste Quartal der 24-jährigen Firmengeschichte hinter sich./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

