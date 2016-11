Neuss (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Innovations-Ranking der Managementberatung strategy&



Apple, Alphabet (Google) und 3M sind die innovativsten Unternehmen weltweit. Das ist das Ergebnis der "2016 Global Innovation 1000 Study" der Unternehmensberatung strategy& (PwC). Untersucht wurden die 1000 Unternehmen weltweit mit den größten F&E Ausgaben.



3M schaffte damit in diesem Jahr den Sprung von Platz sechs auf Platz drei. Weltweit beschäftigt der Multitechnologiekonzern rund 8.300 Forscher und investiert über 1,8 Milliarden US-Dollar, knapp sechs Prozent seines Umsatzes, in Forschung und Entwicklung. Außerhalb der USA ist Deutschland größter Forschungsstandort des Unternehmens.



Von der Post-it Haftnotiz bis zur Autobatterie



Rund 35 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet 3M mit Produkten, die weniger als fünf Jahre am Markt sind. Eine aktuelle Innovation, die unter anderem in Deutschland vorangetrieben wurde, ist ein Material, das die Speicherkapazität von Batterien für hybrid und elektrisch angetriebene Autos um bis zu 40 Prozent steigert.



Weitere Informationen zur "2016 Global Innovation 1000 Study": www.strategyand.pwc.com/innovation1000



Diese Pressemitteilung inklusive Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://ots.de/5QbOz



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit fast 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2015 einen Umsatz von 30,3 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 50.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind. Weitere Informationen unter: www.3M.de, Twitter, Facebook und 3M Newsroom.



OTS: 3M Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13650 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13650.rss2



Pressekontakt: Anja Ströhlein, Tel.: 02131 14-2854 E-Mail: AStroehlein@3M.com



Internet: www.3M.de twitter.com/3MDeutschland https://www.facebook.com/3MDeutschland www.3M.de/newsroom