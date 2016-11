Massenverhaftungen, Gleichschaltung der Medien, Polizeiwillkür und Folter: Besorgnis ist viel zu wenig angesichts der Entwicklungen in der Türkei. Das Land ist auf dem Weg in eine Diktatur. Ein Kommentar.

Wieder einmal ist man "sehr besorgt", "zutiefst beunruhigt" oder, wie Kanzlerin Angela Merkel gleich zum zweiten Mal in dieser Woche, sogar "in höchstem Maße alarmiert" - es sind die üblichen hilflosen Floskeln, mit denen europäische Politiker jetzt auf die jüngsten Festnahmen kritischer Journalisten und unbequemer Oppositionspolitiker in der Türkei reagieren. Aber ein Greis spricht Klartext. Edzard Reuter, der in der Türkei aufgewachsene und mit dem Land eng verbundene frühere Daimler-Chef, nennt die Dinge beim Namen: Ihn erinnere die Entwicklung in der Türkei "an die Anfänge der Nazi-Zeit", sagt Reuter.

Der 88-Jährige nennt sich selbst einen "uralten Knacker". Aber er hat Biss. Sein Vater Ernst Reuter, der Sozialdemokrat und spätere Berliner Bürgermeister, emigrierte mit seiner Familie nach der Machtergreifung der Nazis in die Türkei. Wie sich die Zeiten geändert haben: Heute suchen türkische Demokraten in Deutschland Zuflucht. Männer wie Can Dündar, der frühere Chefredakteur der türkischen Oppositionszeitung "Cumhuriyet". In der Türkei gehe es jetzt "um grundlegende Prinzipien Europas, um fundamentale Menschenrechte", sagt Dündar. Da reiche es nicht, dass die Europäer "seit Jahren dauernd besorgt" seien.

Besorgnis ist tatsächlich etwas wenig angesichts der Entwicklungen in der Türkei. Das Land ist auf dem Weg in eine Diktatur. Massenverhaftungen, Gleichschaltung der Medien, Gängelung ...

