Karlie Group GmbH: Karlie Group GmbH verkauft Beteiligung in England; Abschreibungen von EUR 2,04 Millionen

Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

04.11.2016 16:49

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Karlie Group GmbH verkauft Beteiligung in England; Abschreibungen von EUR 2,04 Millionen

Die Karlie Group GmbH verkauft ihre Beteiligung an der Sharples & Grant Ltd. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Folge der Veräußerung ist eine Wertberichtigung des Beteiligungsansatzes und eine Abschreibung von Forderungen der Emittentin gegen ihre Tochtergesellschaft, was insgesamt zu einem negativen Effekt im Ergebnis der Emittentin für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von ca. EUR 2,04 Millionen (Einzelabschluss) führt. Die veräußerte Tochtergesellschaft erwirtschaftet seit 2013 Verlust und trug zum Gruppenumsatz ca. EUR 8 Mio. p.a. bei. In 2016 wurde per September ein Verlust von ca. EUR 280 Tsd. bei ca. EUR 4,8 Mio. Umsatz erwirtschaftet.

4. November 2016 Karlie Group GmbH - Geschäftsführung

Unternehmenspresse:

Gabriele Gödde

Karlie Group GmbH

Tel.: +49 (0)2957/77-151

E-Mail: gabriele.goedde@karlie-group.com

04.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Karlie Group GmbH Graf-Zeppelin-Str. 13 33181 Bad Wünnenberg-Haaren Deutschland Telefon: Fax: E-Mail:

Internet: http://www.karlie-group.com/

ISIN: DE000A1TNG90 WKN: A1TNG9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1TNG90

AXC0198 2016-11-04/16:49