Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dem Patenchor-Projekt leistet das SWR Vokalensemble seit mehr als fünf Jahren Pionierarbeit in der Vernetzung zwischen Profis und Laien. Nun steht der sechste Patenchor des Ensembles fest: Chefdirigent Marcus Creed wählte aus allen von ihren Verbänden nominierten Chören aus dem Sendegebiet den Landesjugendchor Baden-Württemberg aus. Der Chor wird in den kommenden Monaten intensiv mit den Berufsmusikerinnen und -musikern zusammenarbeiten und gemeinsam auftreten.



Gemeinsames Startkonzert in SWR2



Bei Proben- und Konzertbesuchen können die jungen Sängerinnen und Sänger erleben, wie Profis zeitgenössische Programme erarbeiten, aufnehmen und im Konzert präsentieren. Das Patenchor-Projekt will jungen Menschen Lust auf zeitgenössische Musik machen und sie bei der Erarbeitung eines neuen Repertoires unterstützen. Initiiert wurde das Patenchorprojekt vom Verein der Freunde und Förderer des SWR Vokalensemble e.V. im Herbst 2010. Als erstes Projekt singen Solisten des Vokalensembles mit dem Landesjugendchor am 3. November 2016 in der Landesakademie Ochsenhausen und am 4. November in der Stuttgarter Stiftskirche zusammen. Das Konzert aus der Stiftskirche, bei dem Chormanagerin Cornelia Bend die Patenschafts-Urkunde übergeben wird, wird von SWR2 aufgezeichnet und am 7. Januar 2017 um 19.05 Uhr ausgestrahlt.



"Nach fünf erfolgreichen Jahren wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind" Gerold Hug, Hörfunkdirektor des SWR, freut sich über den Erfolg des Projekts: "Diese Initiative des SWR Vokalensembles will den Nachwuchs unterstützen sowie höchste Vokalqualität fördern und dabei eine Nähe der musikalischen Spitze des Landes zur reichen Chorlandschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schaffen. Nach fünf erfolgreichen Jahren wissen wir, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind."



Der Präsident des Musikrats Baden-Württemberg Prof. Dr. Hermann Wilske gratuliert dem SWR zu diesem Fortbildungs-Projekt: "Das SWR Vokalensemble gehört nicht nur zu den besten seiner Art in Baden-Württemberg, sondern ist national wie international von unbestrittenem Rang eines Spitzenchors. Unser Landesjugendchor ist ihm allein schon deshalb ein idealer Juniorpartner, weil sich in ihm eine Auswahl hochbegabter junger Sängerinnen und Sänger aus den Schulen sowie den fünf Musikhochschulen Baden-Württembergs wiederfindet. Ich wünsche mir, dass beide Ensembles von dieser Patenschaft profitieren mögen."



Der Landesjugendchor ist das älteste Landesensemble in der Trägerschaft des Landesmusikrats Baden-Württemberg. Seit 1979 treffen sich ausgewählte Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 15 und 25 Jahren zweimal im Jahr, um Konzertprogramme zu erarbeiten. Hier können sie unter der Leitung hervorragender Dirigenten wichtige Werke der Chorliteratur, hauptsächlich oratorische Werke und anspruchsvolle a-cappella-Literatur, kennenlernen.



Fotos über ARD-Foto.de



Weitere Informationen auf SWR.de/kommunikation und SWRClassic.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de