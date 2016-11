London (ots/PRNewswire) - Das AI Magazine führte kürzlich ein Interview mit Dennis Klemming und Giovanni Cataldi, globaler Präsident und internationaler CEO der Prudent Group anlässlich der Auszeichnungen "Most Innovative Hedgefonds Manager for 2016: U.S. / Europe" und "Best in Funds 2016". In diesem Gespräch ging es um Fragen ihrer Arbeitsweise und der Produkte, die sie dem Markt anbieten.



Die Prudent Group ist in Brasilien über Niederlassungen in São Paulo und Porto Alegre tätig und pflegt Investorenkontakte in Luxemburg, Wien, Miami und New York.



"Brasilien ist für die Prudent Group ein entscheidender Markt zur Pflege der Region Südamerika. Der Erfolg dieses strategischen Schwerpunktes zeigt sich unmittelbar in unserer Anerkennung als innovativster Hedgefonds in den USA und Europa im Jahr 2016", sagte Dennis Klemming.



Die Prudent Group konzentriert sich darauf, die besten Angebote für Finanzierungs- und Arbeitskapital für Unternehmen des Mittelstands anzubieten, bei denen der Transaktionsablauf problemlos nachzuvollziehen und vorherzusagen ist. Die Klienten sind oftmals Lieferanten von Großkunden, beispielsweise aus der Industrie. Die Prudent Group strebt danach, mit dieser geschäftlichen Kette langfristige Beziehungen aufzubauen. Man hilft dabei, die finanziellen Abläufe unter Unternehmen berechenbar zu machen und erleichtert den Zugang zu Kapital.



Herkömmliche brasilianische Kanäle für Investitions- und Arbeitskapital für Unternehmen entsprechen nicht dem tatsächlichen Bedarf des Marktes. Gewöhnlich handelt es sich um sehr große Finanzinstitute mit langsamen und bürokratischen Abläufen. Auch Unternehmen mit großem Potenzial stehen damit ohne Bankfinanzierung für Kapitalumschlag und Wachstum da.



Die Prudent Group erhielt kürzlich die Genehmigung, ihre Fondsprodukte in Deutschland und Schweden an gut informierte Investoren zu vertreiben.



"Als CEO verbringe ich Zeit in unserer Niederlassung in Porto Alegre und unserem Hauptsitz in São Paulo. Ich bin zudem Direktor unserer Fondsvehikel mit Sitz in Luxemburg. Ich stelle mich täglich der Herausforderung, das Unternehmen unter Einhaltung globaler Standards zu betreiben und gleichzeitig den Gewohnheiten unserer brasilianischen Mitarbeiter bezüglich effektiver Arbeit zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter in Brasilien stammen ausschließlich aus Brasilien, mit Ausnahme unseres Chief Investment Officer. Zudem gibt es Kapitalverkehrskontrollen und eine Vielzahl behördlicher Vorschriften, welche eine Reihe von Aspekten unserer geschäftlichen Tätigkeit kompliziert gestalten."



Giovanni Cataldi drückte seinen Dank mit den Worten aus: "Ich möchte herausstellen, dass ich mich von beiden Auszeichnungen höchst geehrt fühle."



