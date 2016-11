InFin Innovative Finance AG: InFin Innovative Finance AG übernimmt 100 % der Mars One Ventures PLC

InFin Innovative Finance AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

04.11.2016 20:39

InFin Innovative Finance AG übernimmt 100 % der Mars One Ventures PLC

Die Gesellschafter der Mars One Ventures PLC ("Mars One Ventures") in London, Vereinigtes Königreich, und die Schweizer Finanzholding InFin Innovative Finance AG ("InFin") in Basel, Schweiz, haben bindende Kaufverträge unterzeichnet, mittels derer InFin 100 Prozent der Anteile von Mars One Ventures übernimmt. Der Verwaltungsrat der InFin hat die Übernahme beschlossen; die Zustimmung der außerordentlichen Generalversammlung der InFin wird am 2. Dezember 2016 erwartet. Der Buchwert von Mars One ist mit 107 Millionen Euro bewertet. Bas Lansdorp, M.Sc. (Gründer von Mars One) wird Chairman, Präsident des Verwaltungsrates (CEO) wird der bisherige CEO der InFin Professor Moritz Hunzinger, weiteres Mitglied des Verwaltungsrates wird Suzanne Flinkenflögel, M.A. (Direktorin für Kommunikation von Mars One).

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen abgeschlossen, um eine Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten. Mars One besteht aus zwei Einheiten, der niederländischen gemeinnützigen Stiftung Mars One (Mars One Foundation) und der britischen Aktiengesellschaft Mars One Ventures PLC (Mars One Ventures). Die Mars One Foundation verwaltet und setzt die Mission um, sie ist Eigentümerin der gesamten Hardware. Sie wählt auch die Besatzung aus, trainiert diese und baut die stetig wachsende Gemeinschaft von Experten und Unterstützern auf, die zum Fortschritt der Mission beitragen. Mars One Ventures hält sämtliche weltweiten Exklusivrechte zur Vermarktung der "Mars One" Mission und monetarisiert diese in der gesamten Wertschöpfungskette von Media und Marketing.

Weitere Informationen über den Mars One finden Sie unter www.mars-one.com.

Über InFin Innovative Finance AG Die InFin Innovative Finance AG (Basel, Schweiz) stellt innovative Leistungen bereit im Rahmen von Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland sowie das Halten und Verwalten von Lizenzen und Patenten aller Art. Nach Abschluss der vollständigen Übernahme von Mars One wird das Unternehmen als "Mars One Ventures AG" firmieren und seinen Geschäftszweck entsprechend ändern. Weitere Informationen über InFin finden Sie unter www.infin-innovative.com Kontakt: ir@infin-innovative.com

