Credit Suisse hebt Vonovia auf 'Neutral' - Ziel 33,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Vonovia von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 33,35 auf 33,50 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Ausverkauf bei Aktien deutscher Wohnimmobilien im Zuge gestiegener Renditen am Anleihemarkt gebe es nun wieder Chancen, schrieb Analyst Ben Richford in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei Vonovia verwies er zudem auf Effizienzsteigerungen.

S&P Global senkt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 130 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Hochtief nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Der Baukonzern habe zwar im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Allerdings seien diese positiven Aspekte bereits weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt. Zudem dürfte sich das Wachstum im kommenden Jahr wieder normalisieren, zumal es Gegenwind von Seiten der Konjunktur gebe.

Baader Bank hebt Fielmann auf 'Buy' - Ziel runter auf 71 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie der Optikerkette Fielmann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 71 Euro gesenkt. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag.

Goldman hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 11,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co nach Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 11,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten zwar die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Freitag. Zuletzt hätten die Stahlpreise jedoch von steigenden Rohstoffnotierungen profitiert. Das dürfte auch die Margen des Stahlhändlers antreiben. Die aktuelle Kursschwäche sieht King daher als Kaufchance.

Lampe senkt Grammer auf 'Halten' - Hebt Ziel auf 52 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Grammer vor Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 52 Euro angehoben. Das dritte Quartal des Autozulieferer dürfte wie das Vorquartal starke operative Verbesserungen zeigen, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen für 2016 und die Folgejahre an. Für die kommenden Monate fehlten aber Kurstreiber.

Credit Suisse startet Ado Properties mit 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Ado Properties mit "Outperform" und einem Kursziel von 38,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten äußerten sich in einer am Freitag veröffentlichten Studie positiv zu den weiteren Aussichten des Berliner Wohnungsmarktes, wo Ado tätig sei.

Equinet startet KWS Saat AG mit 'Buy' - Ziel 346 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat KWS Saat mit "Buy" und einem Kursziel von 346 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Saatgutherstellers böten den Anlegern Zugang zu wohlbekannten und langfristigen Wachstumstrends, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Freitag. So steige die Nachfrage nach Nahrungsmitteln stetig, kommentierte Hinkel mit Blick auf das Bevölkerungswachstum und die sich ändernden Ernährungsmuster in den Schwellenländern.

NordLB senkt Ziel für Commerzbank auf 7,20 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis habe aufgrund von Bewertungseffekten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Die Bank stehe angesichts des schwierigen Marktumfelds und des Konzernumbaus allerdings vor großen Herausforderungen. Seine Kaufempfehlung begründete er mit dem hohen Bewertungsabschlag der Aktie.

Barclays hebt Ziel für Beiersdorf auf 79 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 77 auf 79 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Hales erhöhte in einer Studie vom Freitag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2016 und 2017. Dies reflektiere das vom Konsumgüterhersteller nach oben revidierte Ziel für den operativen Gewinn.

Independent senkt Ziel für Adidas auf 125 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 128 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die rückläufigen Margen des Sportartikelherstellers hätten enttäuscht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Freitag. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie anfällig für Kursrückschläge.

