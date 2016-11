Berlin (ots) - Dabei droht nicht der politische Untergang, sondern allerhöchstens der Verlust der absoluten Mehrheit in Bayern. Seit Jahren befindet sich die CSU in diesem Krisenmodus, der noch verschärft wird durch die schwelende Frage, wer Horst Seehofer als Parteichef und Ministerpräsident nachfolgt. Das erklärt die aggressive Grundstimmung. Dass man seine Lederhosen gleich ausziehen muss, wenn man mal einen Kompromiss macht, stimmt übrigens nicht.



