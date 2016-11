FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 31.10. bis 04.11.2016

MONTAG

Commerzbank hebt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 2,75 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Heidelberger Druck vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 2,75 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers sollte sich als erwartungsgemäßes Übergangsquartal erweisen, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Montag. Das zweite Halbjahr dürfte stark ausfallen, da Heidelberger Druck dann den hohen Auftragseingang aus dem ersten Quartal zu Geld machen dürfte. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei nun ein "exzellenter" Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg in die Aktie.

Kepler Cheuvreux hebt Drägerwerk auf 'Buy' und Ziel auf 82 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Drägerwerk nach einer Phase der Kursschwäche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 82 Euro angehoben. Angesichts der Selbstheilungskräfte des Medizin- und Sicherheitstechnikerstellers sei die wenig ambitioniert bewertete Aktie derzeit eine interessante Anlage, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Montag. So habe das Effizienzprogramm bereits erste Früchte getragen - und im vierten Quartal sollte der Konzern die Erwartungen deutlich übertreffen. Auch für das Jahr 2017 und mittelfristig helle sich das Bild auf.

Credit Suisse startet Rhön-Klinikum mit 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rhön-Klinikum mit "Neutral" und einem Kursziel von 29,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Effizienzsteigerungen beim Universitätsklinikum Gießen und Marburg sollten bei dem Konzern den Umsatz und vor allem den Gewinn je Aktie antreiben, schrieb Analyst Hans Bostrom in einer Studie vom Montag. Zudem stünden am sehr profitablen Campus in Bad Neustadt Investitionen in Kapazitätserweiterungen an. Diese Stärken seien aber bereits in den Kurs eingepreist.

DIENSTAG

Baader Bank senkt Gea Group auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Gea Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 39 Euro gesenkt. Angesichts von Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen habe der Anlagenbauer einen drastischen Gewinnrückgang angekündigt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Zudem habe sich das Management bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal sowie in der anschließenden Analystenkonferenz nicht zu den mittelfristigen Perspektiven geäußert, obwohl Gea zuvor noch im Zuge der Gewinnwarnung die mittelfristigen Ziele bestätigt habe. Insofern habe das Unternehmen bei den Anlegern an Vertrauen eingebüßt.

Equinet hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum dritten Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 92 Euro belassen. Der Vakuumpumpenhersteller habe vor allem bei den Margen die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Dienstag. Er sehe nach wie vor das Risiko, dass das Unternehmen seine Jahresziele kassiere. Dies habe er aber schon in seinen Schätzungen berücksichtigt. Die Dividendenrendite von rund vier Prozent sollte zudem einen gewissen Schutz bieten, und auch eine mögliche vollständige Übernahme sollte bedacht werden.

Lampe hebt Continental auf 'Alpha List' - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktie von Continental auf die "Alpha List" gesetzt und die Einstufung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Papier des Autozulieferers ersetze auf der Liste die Aktie der Optikerkette Fielmann, hieß es in einer Studie vom Dienstag. Da der Conti-Aktienkurs nach der Gewinnwarnung vom 18. Oktober unter Druck geraten sei und diese auf Sondereffekte zurückgehe, die nichts an seiner positiven Einschätzung änderten, sehe er nun eine gute Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Analyst Christian Ludwig.

MITTWOCH

SocGen hebt FMC auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 90 Euro belassen. Die Sorgen um den Ausgang der US-Wahlen seien überzogen, schrieb Analyst Justin Smith in einer Studie vom Mittwoch. Er unterstrich die guten Fundamentaldaten des Dialysekonzerns.

SocGen senkt Gea Group auf 'Sell' und Ziel auf 29 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Gea Group von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 29 Euro gekappt. Damit trage er seinen gesunkenen Gewinnschätzungen für den Anlagenbauer Rechnung , schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie dürfte weiter fallen. Eine weitere Kürzung der Konsensprognosen scheine noch nicht eingearbeitet zu sein. Nach der jüngsten Gewinnwarnung habe das Management an Glaubwürdigkeit verloren.

Kepler Cheuvreux hebt Vossloh auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 63 Euro angehoben. Die Zeit des Abwartens sei zu Ende - der Eisenbahntechnikkonzern habe den schlimmsten Teil seiner Restrukturierung hinter sich, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Aktie sei an einem Wendepunkt angekommen. Nun beginne eine neue Wachstumsphase.

DONNERSTAG

Independent Research hebt Vonovia auf 'Halten' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Vonovia nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 36 Euro angehoben. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kennziffer FFO 1 habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an. Das Bewertungsniveau der Aktien sei nach dem Kursrückgang wieder deutlich moderater.

Warburg Research hebt Qiagen auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Qiagen nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,80 auf 26,50 Euro angehoben. Der Gendiagnostik- und Biotech-Konzern habe mit seinen Umsätzen und Ergebnissen im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Donnerstag. Zudem habe Qiagen sein Effizienzprogramm gestartet und rechne für 2017 mit einer Wachstumsbeschleuigung. Deshalb, und weil Huwald sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschob, stieg auch das Kursziel.

Berenberg senkt Evonik auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Evonik vor Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 29 Euro gesenkt. Als Grund nannte Analyst Andrew Heap in einer Studie vom Donnerstag den Preisverfall bei der für den Chemiekonzern wichtigen Aminosäure Methionin. Dies dürfte kein vorübergehendes Phänomen, sondern den steigenden Überkapazitäten in der Branche geschuldet sein. Allerdings stütze die günstige Bewertung die Aktie.

FREITAG

Credit Suisse hebt Vonovia auf 'Neutral' - Ziel 33,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Vonovia von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 33,35 auf 33,50 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Ausverkauf bei Aktien deutscher Wohnimmobilien im Zuge gestiegener Renditen am Anleihemarkt gebe es nun wieder Chancen, schrieb Analyst Ben Richford in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei Vonovia verwies er zudem auf Effizienzsteigerungen.

S&P Global senkt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 130 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Hochtief nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Der Baukonzern habe zwar im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Allerdings seien diese positiven Aspekte bereits weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt. Zudem dürfte sich das Wachstum im kommenden Jahr wieder normalisieren, zumal es Gegenwind von Seiten der Konjunktur gebe.

Baader Bank hebt Fielmann auf 'Buy' - Ziel runter auf 71 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie der Optikerkette Fielmann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 71 Euro gesenkt. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag.

