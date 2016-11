Stuttgart (ots) - Merkels Abwesenheit auf dem CSU-Parteitag ist für Seehofer wie für die Kanzlerin eine Chance, sich freundlich von nah und fern des wenig Gemeinsamen zu versichern. Die Abwesenheit der Kanzlerin ist so gesehen eher ein Zeichen des möglichen Neubeginns als des dauerhaften Scheiterns. Denn es dürfte durchaus auch der CDU guttun, könnte sie in einem gut koordinierten Wahlkampf von einer sich demonstrativ zu ihren konservativen Wurzeln bekennenden CSU profitieren - und ihr Spektrum wenigstens auf diese Art wieder für all die verbreitern, die bedenklich weit nach rechts abgewandert sind, ohne jedoch den Boden der Verfassung verlassen zu haben.



