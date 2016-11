Vodafone verkauft eine Sparte in den Niederlanden. Dies ist eine Auflage, um weiter expandieren zu können.

Vodafone verkauft sein Festnetzgeschäft in den Niederlanden an die dortige T-Mobile-Tochter der Deutschen Telekom. Einen Preis nannte der britische Konzern am Freitag bei der Bekanntgabe des Deals nicht. Das Unternehmen zählt rund 150.000 Kunden. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Vodafone den Verkauf der Sparte zur Auflage gemacht für eine Genehmigung der Fusionspläne mit dem US-Kabelnetzbetreiber Liberty Global in den Niederlanden. Vodafone ist dort der zweitgrößte Mobilfunkanbieter, die Liberty-Global-Tochter Ziggo der größte Kabelnetzanbieter. Zusammen sind sie ein starker Konkurrent für Marktführer KPN.

