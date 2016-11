Potentiell das größte Sportereignis in der Geschichte North Carolinas mit prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen von 400 Millionen US-Dollar und 500.000 Zuschauern im Laufe des 14-tägien Events im September 2018. Auf der Pressekonferenz am Freitag, dem 4. November um 10 Uhr bei der Charlotte Chamber of Commerce sollen Details zu den wirtschaftlichen Auswirkungen auf North und South Carolina präsentiert werden.

Mark Bellissimo, Managing Partner von Tryon Equestrian Partners (TEP), hat heute bekannt gegeben, dass das Tryon International Equestrian Center (TIEC) in Mill Spring, Polk County, North Carolina als Austragungsort für die FEI World Equestrian Games™ 2018 (FEI WEG) ausgewählt wurde. Die Spiele, die von der Fédération Equestre Internationale (FEI), dem weltweiten Dachverband des Pferdesports, organisiert werden, sind die wichtigsten internationalen Meisterschaften für die acht Kerndisziplinen des Pferdesports Springreiten, Dressurreiten, Behinderten-Dressurreiten, Vielseitigkeitsreiten, Driving, Distanzreiten, Voltigieren und Reining.

Die FEI WG finden alle vier Jahre jeweils zwischen den Olympischen Sommerspielen statt das nächste Mal vom 10. bis 23. September 2018.

Mark Bellissimo sagte dazu: "Es ist uns eine Ehre, dass wir von der FEI als verantwortlich für die FEI World Equestrian Games 2018 ausgewählt wurden. Neben den Olympischen Spielen sind die FEI WEG das wichtigste Ereignis auf dem weltweiten Pferdesportkalender. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft und unser Betriebsteam für ein für alle Beteiligten denkwürdiges Ereignis sorgen werden, dessen Ziel schließlich darin besteht, den Pferdesport in den USA nicht nur für die 27 Millionen Menschen interessant zu machen, die mindestens einmal im Jahr auf einem Pferd reiten."

"Wir freuen uns sehr, dass wir Tryon als Gastgeber der FEI World Equestrian Games 2018 präsentieren können", sagte Ingmar de Vos, Präsident der FEI. "Das Team des Tryon hat eine wirklich beeindruckende Bewerbung vorgelegt, und wir haben vollstes Vertrauen in das Organisationskomitee. Dieser Veranstaltungsort ist wirklich spektakulär, und fast die gesamte Infrastruktur, die für unsere acht Disziplinen gebraucht wird, ist bereits vorhanden. Wir freuen uns auf ein fantastische Fest für den Sport auf höchstem Level, wenn sich in zwei Jahren alle Disziplinen versammeln, um bei den Spielen ihre Weltmeister zu küren."

"Wir freuen uns sehr über diese Nachricht und danken dem FEI Bureau, dass es Vertrauen in uns hat und uns die Ehre anvertraut hat, dieses prestigeträchtige Event zu veranstalten", sagte Mark Bellissimo. "Es passt wirklich sehr gut zur Tradition des Pferdesports in North und South Carolina, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der FEI und der USEF, um 2018 fantastische FEI World Equestrian Games zu produzieren."

Pferdesportfans aus über 70 Ländern pilgern alle vier Jahre in die Veranstaltungsorte der WEG, um Sportlern aus ihren Heimatländern zuzujubeln ganz so wie bei den Olympischen Spielen. Die FEI WEG in der Normandie hatten auf lokaler Ebene wirtschaftliche Auswirkungen von 400 Millionen US-Dollar oder 368 Millionen Euro, und während der 14-tägigen Veranstaltung kamen über 500.000 Zuschauer.

"Wir freuen uns sehr über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die dieses Event auf die wirtschaftliche Gesundheit der Region Blue Ridge Foothills in North und South Carolina haben wird", sagte Sharon Decker, COO von Tryon Equestrian Partners, Carolinas' Operations.

Die Liste der bisherigen Veranstaltungsorte ist eindrucksvoll. Stockholm, Schweden (1990), Den Haag, Niederlande (1994), Rom, Italien (1998), Jerez de la Frontera, Spanien (2002), Aachen, Deutschland (2006), Lexington, Kentucky (2010) und Normandie, Frankreich (2014).

"Es freut uns sehr, dass wir die FEI World Equestrian Games wieder in den USA begrüßen dürfen, und dass das Event in Nordamerika bleibt", sagte Vicki Lowell, Senior Vice President of Marketing der USEF. "Wir möchten Tryon Equestrian Partners unsere Dankbarkeit dafür aussprechen, dass sie sich so kurzfristig bereit erklärt haben, dieses Event zu veranstalten. Tryon Equestrian Partners konnte seine Fähigkeit beweisen, komplexe, hochwertige Events zu realisieren, und wir vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, eine Veranstaltung dieser Größe zu produzieren. Als einer der wahren Höhepunkte des Pferdesports bietet die Austragung der World Equestrian Games eine fantastische Gelegenheit, den Sport in den USA auf ein neues Level zu bringen."

Im Jahr 2014 schlug Tryon Equestrian Partners (TEP) mit dem 1.600 Acres großen Tryon Resort neue Wege ein. Dieses befindet sich sowohl in Mill Spring als auch in Tryon, N.C., und auch das Tryon International Equestrian Center gehört dazu. TEP hat bei der Schaffung des Tryon Resort in den letzten beiden Jahren über 125 Millionen US-Dollar investiert. Dieses soll das weltweit führende Lifestyle-Ziel für den Pferdesport werden. Bei der Planung des Veranstaltungsortes wurde die Austragung der WEG mit ins Auge gefasst. Der Großteil der Infrastruktur für den Pferdesport ist also vorhanden. Aktuelle Ereignisse haben die Chance und den Zeitpunkt dafür beschleunigt. Heute macht sich das TIEC rasch einen Ruf als einer der führenden Veranstaltungsorte für den Pferdesport mit zwölf Reitplätzen, über 1.160 dauerhaften Sperrsitzen, einer Vielzahl von Unterkünften vor Ort, Restaurants, Geschäften und einem ganzjährig mit Wettbewerben und Veranstaltungen gefüllten Kalender Im TIEC wurden bereits mehrere Landeswettbewerbe im Pferdesport ausgetragen, darunter die American Eventing Championships 2016 und die U.S. Pony Club Championships East 2016. Einen aktuellen Videoüberblick zum Tryon International Equestrian Center finden Sie unter folgendem Link: http://tryon.coth.com/article/welcome-to-tryon-international-equestrian-center-tryon-resort.

Mark Bellissimo, Managing Partner von Tryon Equestrian Partners, ist auch Managing Partner und größter Anteilseigner von Equestrian Sport Productions, einem Unternehmen mit mehr als 150 Vollzeit- und 1.000 Teilzeitmitarbeitern. Es ist der größte Organisator von Shows in den USA und betreibt mehr FEI-Wettbewerbe als jeder andere Veranstalter der Welt. 38 Wochen lang gibt es CDI- und CSI-Events an vier Veranstaltungsorten in folgenden Bundesstaaten: Florida, North Carolina, Colorado und im Central Park, New York. Die Familie Bellissimo ist außerdem Eigentümer und Herausgeber der Chronicle of the Horse, des angesehensten und am weitesten verbreiteten Pferdesportmagazins und Online-Mediums in den USA (www.coth.com). Die Online-Medien der Chronicle haben jährlich über 8,3 Millionen einzelne Besucher. Gemeinsam haben Bellissimo und seine Partner fast 500 Millionen US-Dollar in Pferdesport-Aktiva und -Anlagen in Florida, North Carolina und Colorado investiert. Dazu gehört aktuell der Kauf des International Polo Club in Palm Beach im Frühjahr 2016 für 72 Millionen US-Dollar.

Das TIEC ist bereits eine willkommene Wirtschaftslokomotive für die Region: Hunderte von Stellen wurden geschaffen, und Tausende wurden in den letzten beiden Jahren für Baumaßnahmen eingestellt. Die geschätzten wirtschaftlichen Auswirkungen der WEG von 400 Millionen US-Dollar werden bis Charlotte, Asheville, Hickory in North Carolina sowie Greenville und Spartanburg in South Carolina und darüber hinaus reichen. TEP schätzt, dass das Unternehmen in den nächsten beiden Jahren während Phase zwei der Entwicklung weitere 100 Millionen US-Dollar investieren wird. Hier geht es primär um Einrichtungen innerhalb des Resorts wie Unterkünfte und Gastronomie.

"Über unsere Partnerschaft wurde das Tryon International Equestrian Center (TIEC) so gebaut, dass sämtliche Levels und Disziplinen des Pferdesports unterstützt werden, inklusive internationaler Wettbewerbe und Meisterschaften", sagte Mark Bellissimo weiter. "Die Leidenschaft für den Pferdsport in unserer Partnerschaft basiert auf unserem Glauben, dass wir dem Sport in Nord- und Südamerika zu Wachstum verhelfen können, und dass dieses Land einen umfassenden, qualitativ hochwertigen Veranstaltungsort mit hohem Bekanntheitsgrad braucht, damit einem wachsenden Zuschauerstamm sämtliche Disziplinen des Pferdesports präsentiert werden können und der Zugang zum Pferdesport für alle sozialen Schichten verbessert werden kann."

