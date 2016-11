Wochenrückblick KW44: Anlegersorgen vor Trump-Wahl, Commerzbank schafft Überraschung

In der vergangenen Handelswoche schienen Investoren am deutschen Aktienmarkt nur ein Thema zu kennen: Die US-Präsidentschaftswahlen. Da gingen der Oktober-Arbeitsmarktbericht und die jüngste Fed-Sitzung fast schon unter. Dabei haben die neuesten Umfragen Anlegern weltweit einen wahren Schrecken eingejagt.

Schließlich legen sie den Schluss nahe, dass Donald Trump kommende Woche doch noch gewinnen und zum US-Präsidenten gekürt werden könnte. Dabei schien Hillary Clinton als aktienmarktfreundliche Kandidatin bereits als Siegerin festzustehen. So kann man sich täuschen… Der "Brexit" lässt grüßen.

Getäuscht hatten wir uns wohl auch in der Commerzbank. Nachdem zunächst die Deutsche Bank als Branchenführer hierzulande einen überraschenden Gewinn für das dritte Quartal 2016 einfahren konnte, hat die Commerzbank nun einen Verlust für die Zeit zwischen Juli und September präsentiert, der nicht ganz so schlimm wie befürchtet ausgefallen ist.

Das Minus lag bei 288 Mio. Euro, nach einem Gewinn in Höhe von 235 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Nach neun Monaten rettete das Institut einen Gewinn von 96 Mio. Euro. Trotzdem dürfte es noch lange dauern, bis die beiden Finanzhäuser ihre Probleme ausgeräumt haben und zu den Vorzeigeinstituten früherer Tage werden.

Deutschland

Die Zinsen sind niedrig, der heimische Immobilienmarkt boomt und die Immobilienbranche ist im Übernahme- und Konsolidierungsfieber. Kein Wunder, dass von diesen Trends Immobilienwerte wie der Marktführer Vonovia profitieren. Mehr dazu hier.

Kapitalerhöhungen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bringen sie dem Unternehmen frisches Geld, mit dem neu investiert werden kann. Andererseits ärgert sich der Altaktionär, dessen Anteil am Unternehmen und auch am Gewinn verwässert wird, wenn die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt wird. Genau so war dies gestern bei ProSiebenSat.1. Unsere Einschätzung dazu finden Sie hier.

