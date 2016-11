Lieber Leser,

in den letzten Monaten gab es scheinbar nur noch ein wichtiges Thema: Flüchtlinge. Was die Politik schon lange bewegt hat, ist jetzt auch in der Wirtschaft zu einem echten Politikum geworden. Flüchtlinge: Chance oder Kostenfalle? Diese Frage muss sich wohl an den Erfolgen der Integration messen lassen. Kein Wunder also, dass vor allem Personaldienstleister hier ihre Chance wittern - allen voran: Adecco und Amadeus FiRe. Dabei gibt es bei den beiden Personaldienstleistern ...

