Adobe findet sein Erfolgsgeheimnis in der Wolke, ein neuer Turnaround-Kandidat zeigt sich und Simpson Manufacturing, das Paradebeispiel des amerikanischen Mittelstands. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Adobe - Wolkige Gewinne im Fahrwasser von Microsoft

Die Aktie ist ein Phänomen: Seit fünf Jahren läuft der Kurs von Adobe wie mit dem Lineal gezogen nach oben - obwohl das Unternehmen nach klassischen Kriterien schlichtweg zu teuer ist: Die in diesem Geschäftsjahr (bis 30. November) absehbaren 5,8 Milliarden Dollar Umsatz werden an der Börse mit dem Neunfachen bezahlt. Zum Vergleich: Der deutsche Software-Überflieger SAP kommt nur auf das Fünffache. Und das für 2016 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei sagenhaften 50. Dennoch ist die Aktie für risikofreudige Investoren auch jetzt noch interessant.

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Wolke. Schon vor einigen Jahren begann Adobe, seine weitverbreiteten Softwareprogramme zum Erstellen, Übertragen und Ausdrucken elektronischer Produkte (Acrobat, Photoshop, Illustrator, Flash Player) über das Internet anzubieten. 2015 führte das erstmals zu einem Umsatzschub von 16 Prozent. 2016 können es nach dem bisher guten Jahresverlauf sogar 20 Prozent mehr Umsatz werden. Zugute kommen Adobe wichtige Kooperationen: Mit Microsoft läuft die Zusammenarbeit bei der Cloud-Plattform Azure; für das iPhone 7 von Apple bietet Adobe eine aufgewertete Anwendung seines Bildbearbeitungsprogramms Photoshop an; der Bayerische Rundfunk setzt neuerdings das Schnittprogramm Premiere ein.

Der schnelle Click im Cloud-Geschäft hilft Adobe auch, die Kosten im Griff zu halten. Seit 2014 hat sich die Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz) mehr als verdoppelt.

Aktientipp: American Express - Wende nach 40 Milliarden Dollar Kursverlusten

Es war ein Schock für den Kreditkartenkonzern American Express (Amex), als der größte Kunde, die Warenhauskette Costco, im vergangenen Jahr seinen Exklusivvertrag kündigte. Fast ein Fünftel des gesamten Geschäftsvolumens von Amex hing an Costco. An der Börse verlor Amex binnen 14 Monaten rund 40 Milliarden Dollar. Doch nun zeichnet sich ab, dass diese Reaktion übertrieben war und American Express ein Turnaround-Kandidat ist. Das glaubt auch eine Börsenlegende: Warren Buffett ist derzeit mit 16,6 Prozent an Amex beteiligt.

Mit knapp 7,8 Milliarden Dollar Umsatz (minus fünf Prozent) und gut 1,1 Milliarden Dollar Nettogewinn (minus zehn Prozent) lag das dritte Quartal zwar unter Vorjahresniveau, doch es war nicht so schwach wie befürchtet. Ohne den Costco-Effekt hat das Geschäft sogar leicht zugelegt. Gründe sind geringe Zahlungsausfälle bei Karteninhabern und Fortschritte bei Kostensenkungen. Für 2016 hoben die Amex-Manager ihre Prognose nun an und rechnen netto mit bis zu 5,3 Milliarden Dollar. Das wäre sogar etwas mehr als die 5,1 Milliarden von 2015 und damit ein wichtiger Beleg, dass Amex den Costco-Abgang besser als gedacht verkraftet.

Die weiteren Geschäftsaussichten sind gut. Im vierten Quartal startete eine große Werbekampagne, vor allem für die lukrative Platin-Kreditkarte. Sollte das allgemeine Zinsniveau wieder anziehen, dürfte Amex die Gelegenheit nutzen, seine Zinsspanne etwas auszudehnen. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Visa und Mastercard, die als Dienstleister auftreten, vergibt Amex über seine Karten auch selbst den Kredit, wie eine Bank. Und dafür ist Amex mit 13,6 Prozent harter Kernkapitalquote auch gut gerüstet. Mit 60 Milliarden Dollar gesamtem Börsenwert und einer elffachen Gewinnbewertung ist die Aktie günstig.

Aktientipp Simpson Mfg. und Anleihentipp US-Treasuries

Aktientipp: Simpson Mfg. - Margenstarker Mittelständler aus Kalifornien

Man muss ihn zwar suchen, aber es gibt ihn - den amerikanischen Mittelstand. Simpson Manufacturing ist ein Paradebeispiel. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Pleasanton ist spezialisiert auf Verbinder für spezielle Holzkonstruktionen wie etwa Balkenschuhe, Winkelverbinder, Stützenfüße oder Zuganker. 85 Prozent des Umsatzes steuert dieses Kerngeschäft bei. Metalldübel, ...

