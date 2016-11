Interlaken - Auf Europa wartet ein weiteres Schicksalsjahr: Guy Verhofstadt, der Chefunterhändler des Europäischen Parlaments fu¨r BREXIT, informiert am Alpensymposium am 10. Januar in Interlaken über "Europa 2017: Ein Kontinent am Scheideweg". Weiter sind die ökonomische Lage der Schweiz, Terrorismus und die USA nach den Wahlen top aktuelle Themen am 15. Jubiläum des traditionellen Meetups von Führungspersönlichkeiten.

Unter dem Motto "Think big. Create future." ermuntert der Alpensymposium-Organisator Oliver Stoldt unternehmerisch denkende Menschen inspiriert Ideen zu entwickeln und mutig zu realisieren. Die Schweiz muss sich in einem Europa im Umbruch und einer all umfassenden Digitalisierung zu Recht finden. Eine Standortbestimmung zu Europa macht der belgische Ex-Premier Guy Verhofstadt am Alpensymposium. Der Leiter der liberalen Fraktion, der im September 2016 zum Chefunterhändler des Europäischen Parlaments für die Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich (BREXIT) ernannt wurde, informiert u¨ber "Europa 2017: Ein Kontinent am Scheideweg". Die Auswirkungen von BREXIT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...