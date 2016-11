Die SPD-Bundestagsfraktion will in der kommenden Woche einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorlegen, der die Zuwanderung für qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten neu regeln soll. Das Konzept sieht nach dem Vorbild Kanadas ein Punktesystem vor, das sich in erster Linie an Kriterien wie Qualifikation, Sprachkenntnisse und Nachweis einer Arbeitsstelle orientiert, berichtet das Hamburger Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Die Kontingente sollen sich nach dem Arbeitsmarkt richten. Die Mindestpunktzahl würde jährlich neu definiert. Jeder Interessent wüsste frühzeitig, was erforderlich ist und wie er seinen Punktestand optimiert. Das Asylrecht bliebe davon unberührt.