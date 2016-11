Südkoreas Präsidentin zeigt sich wegen eines Skandals um eine Freundin reumütig. Sie will sich nötigenfalls Ermittlungen stellen. Zehntausende fordern ihren Rücktritt.

Zehntausende Südkoreaner haben am Samstag in Seoul den Rücktritt von Präsidentin Park Geun Hye wegen eines politischen Skandals gefordert. Der Protest war die größte Anti-Regierungs-Demonstration in der Hauptstadt seit knapp einem Jahr. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 43 000, Protestorganisatoren sagten hingegen, rund 130. 000 Personen seien zu der Veranstaltung gekommen.

Die zunehmend unbeliebte Park hatte sich am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...