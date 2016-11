Einem Insider-Bericht zufolge könnten die Verhandlungen über die Aufspaltung von Tengelmann am Montag platzen. Der Grund: Edeka und Rewe können sich nicht einigen, wer welche Märkte in Berlin bekommt.

Die Verhandlungen zur Rettung der über 15.000 Arbeitsplätze bei der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann könnten Insidern zufolge in letzter Sekunde doch noch scheitern. Es gebe noch keine Annäherung bei der Umsetzung des von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder vermittelten Schlichterspruchs, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gespräche seien schwierig, sagte ein anderer Insider. Hauptstreitpunkt zwischen Rewe und Edeka, die Kaiser's Tengelmann unter sich aufteilen wollen, sei weiter die Verteilung der Märkte in Berlin: "Man kloppt sich um die Filial-Liste", sagte ein weiterer Insider. Schröder habe zwar die Richtung für eine Lösung vorgegeben, "aber noch ist nichts festgezurrt", sagte eine weitere mit dem Vorgang vertraute Person. Edeka, Rewe und Tengelmann wollten die Angaben nicht kommentieren.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte Ende Oktober einen erfolgreichen Abschluss der Schlichtung verkündet. "Nun ist klar, dass die Einigung komplett auf ...

