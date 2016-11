Bern (awp/sda) - Die Mitglieder des Personalverbandes des Bundes (PVB) haben an ihrer Delegiertenversammlung am Freitag in Bern die St. Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Mit der Wahl wolle sich das Bundespersonal im Parlament Gehör verschaffen, teilte der PVB am Samstag mit. In ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...