An der Delegiertenversammlung vom 5. November 2016

wurde die HR-Strategie der Migros und die Entwicklung des

Personalbestands thematisiert. Dieser ist auch im letzten Jahr

gewachsen. In über 50 verschiedenen Berufen bildet die Migros 3'700

Lernende aus. Trotz wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen

konnte die Migros ihren Personalbestand im 2015 weiter ausbauen und

beschäftigt erstmals über 100'000 Mitarbeitende. Ende 2015 zählte die

Migros-Gruppe im In- und Ausland total 100'373 Mitarbeitende, im

Inland sind es über 86'000 Personen. Dies bedeutet, dass die Migros

weiterhin die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz ist.



Innerhalb der Migros-Gruppe kommt dem Genossenschaftlichen

Detailhandel eine bedeutende Rolle zu. Rund zwei Drittel der

Mitarbeitenden waren 2015 in diesem Geschäftsfeld tätig. Die

M-Industrie hat ohne Akquisitionen 546 neue Stellen geschaffen, davon

456 in der Schweiz. Dazu kommen wichtige Übernahmen, wie

beispielsweise der Santémed-Gesundheitszentren oder der

Lüchinger-Schmid-Gruppe.



Die Migros ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel der hiesigen

Gesellschaft. Politische, soziale, wirtschaftliche und demografische

Entwicklungen haben einen Einfluss auf das Unternehmen und werden

zukunftsgerichtet gestaltet. Sie leistet als Arbeitgeberin einen

wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur

Integrationsförderung im Land. Ausserdem bieten die 37 Unternehmen

der Migros-Gruppe jedes Jahr rund 1'200 Lehrstellen in über 50

unterschiedlichen Berufen an.



Der Migros-Landesgesamt-Arbeitsvertrag (L-GAV) steht seit 1983 für

familienfreundliche Arbeitsbedingungen und zählt heute zu den besten

und grössten Gesamtarbeitsverträgen der Schweiz. Über 50'700

Mitarbeitende in rund 40 Unternehmen profitieren von den Vorzügen des

L-GAV. Im Fokus stehen familienpolitische Aspekte im Interesse der

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Gleichstellung

verschiedener Familien- und Lebensformen. Der Mutterschaftsurlaub

beträgt 18 Wochen bei vollem Lohn und der bezahlte Vaterschaftsurlaub

drei Wochen, er kann um zwei zusätzliche, unbezahlte Wochen

verlängert werden, um nur einige der Vorzüge zu nennen.



Die Delegierten nahmen die erfreulichen Entwicklungen im

Personalbereich zur Kenntnis. "Ohne Mitarbeitende geht gar nichts.

Sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Dies hat die Migros schon früh

erkannt und investiert viel, um vorbildliche Arbeitsbedingungen zu

garantieren", erklärt Ursula Nold, Präsidentin der

Delegiertenversammlung MGB.



Eine weitere Besonderheit der Migros ist die Partizipation der

Mitarbeitenden. So hat die Delegiertenversammlung das überarbeitete

Reglement betreffend Mitarbeitendenvertreter in der Verwaltung des

MGB einstimmig genehmigt.



Zürich, 5. November 2016



