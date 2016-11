Die CSU hat sich ein neues konservativeres Grundsatzprogramm gegeben. Sie wendet sich gegen den "politischen Islam", beschwört den "starken Staat" - und fordert eine "Obergrenze" für Flüchtlinge.

Horst Seehofer hat ein Problem. Entgegen des CSU-Grundsatzes, rechts von ihr dürfe es keine Partei geben, gibt es jetzt eine - und zwar eine sehr erfolgreiche. Die AfD ist für die Christsozialen zu einer Gefahr geworden. In der jüngsten Umfrage steht sie im Freistaat bei neun Prozent. Die absolute Mehrheit der CSU ist damit futsch.

Die CSU stellt sich deshalb inhaltlich neu auf. Nachdem sich CSU-Chef Horst Seehofer in der Flüchtlingskrise klar von dem Kurs der Kanzlerin abgesetzt hatte, soll jetzt ein neues Grundsatzprogramm den Christsozialen einen konservativeren Anstrich geben. Damit soll der eigene Markenkern gestärkt und der AfD am rechten Rand so wenig Raum wie möglich geboten werden.

Seehofer erklärte auf dem Parteitag, der politische Standort der Union sei die gesellschaftliche Mitte. Allerdings müssten CDU und CSU auch Anlaufstelle und Heimat für die "wertkonservativen und nationalkonservativen Bürger" sein, die dürfe man "nicht an den rechten Rand schieben".

Dieser Ansatz spiegelt sich ...

