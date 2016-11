Sachsen steht wegen ausländerfeindlicher Stimmungsmache im Fokus. Die Führung des Landes wehrt sich vehement gegen die Kritik. Bundesinnenminister de Maizière rät den Sachsen derweil, nicht "mimosenhaft" zu reagieren.

Der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) hat vor ausländerfeindlicher Stimmungsmache gewarnt und zugleich pauschale Verurteilungen und Beschimpfungen des Freistaates zurückgewiesen. "Fremdenfeindlichkeit und eine gute Zukunft Sachsens schließen einander aus", sagte er am Samstag auf einem CDU-Parteitag in Glauchau. Unterdessen wurde bekannt, dass bei einer fremdenfeindlichen Attacke in Heidenau drei Flüchtlinge aus Afghanistan leicht verletzt wurden.

In Sachsen seien Hass und Hetze sowie Extremismus im öffentlichen Raum in besonderem Maße zu Tage getreten, sagte Tillich. "Das hat nicht nur das Image des Landes beschädigt. Das hat auch Sachsen und seine Gesellschaft selbst beschädigt", fügte er mit Blick auf die Pegida-Aufmärsche und die Pöbeleien bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...