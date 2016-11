Seit einer Woche stehen die Börsen völlig im Bann der Angst vor einem Wahlsieg Donald Trumps am kommenden Dienstag. Die neuen FBI-Ermittlungen gegen Börsenliebling Hillary Clinton machen das Rennen, das schon entschieden schien, wieder spannend. Warum aber hat der DAX seither deutlich mehr verloren als der Dow Jones?Um über vier Prozent ist das deutsche Aktienbarometer seit dem 27. Oktober gefallen, das amerikanische nicht einmal halb so stark, nämlich um knapp zwei Prozent. Auch der EuroStoxx 50 hat doppelt so viel verloren wie der Dow Jones. Gibt es Gründe für diese Diskrepanz?Bei vielen Anlegern werden Erinnerungen an die Brexit-Abstimmung im Juni wach. Als damals die Befürworter eines britischen EU-Austritts überraschend siegten, ging es mit den Aktienkursen steil bergab - in Deutschland jedoch viel, viel stärker als in London. Der DAX gilt nun einmal als einer der volatilsten Leitindizes der Welt.Ein Grund von damals hat auch jetzt wieder Bedeutung: Deutschland als extrem exportabhängiges Land leidet besonders unter einer Verlangsamung des Welthandels, so wie das nach dem Brexit-Votum erwartet worden war - aber bisher nicht eingetreten ist. Nun ist es die protektionistische Handelspolitik, die Trump im Falle seines Wahlsiegs angekündigt hat, die den Welthandel belasten könnte. Als zweites kommt hinzu, dass Deutschlands Exporterfolge erheblich von Wechelskursschwankungen beeinflusst werden. Und seitdem die Trump-Angst umgeht, hat der Dollar seinen Höhenflug jäh beendet und verliert deutlich gegenüber dem Euro. Das drückt auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Gewinnmargen der Euroland-Unternehmen, insbesondere in Deutschland.Manche Analysten, vor allem aus den USA, gehen sogar noch viel weiter. Sie erwarten im Falle eines Trump-Siegs eine Rezession in den USA. Und die würde, so die Argumentation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...