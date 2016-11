Berlin (ots) - Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat vor einem vollständigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gewarnt. "Für Erdogan wäre das ein gefundenes Fressen. Wir müssen aufpassen, dass wir mögliche Strafen nicht so auswählen, dass sie die falschen Leute treffen", sagte Özdemir im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



