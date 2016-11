Der Enthusiasmus schwarzer Bürger könnte die Wahl für Clinton entscheiden. Doch selbst überzeugte Unterstützer zweifeln. In Cleveland hat sich die Präsidentschaftskandidatin nun die maximale Star-Power zur Hilfe geholt.

Was ist schon so eine Präsidentschaftskandidatin, wenn eine Königin neben ihr steht? Es ist lange nach 22 Uhr als Beyoncé, "Queen B" genannt, Hillary Clinton die Bühne überlässt. Eben hat die erfolgreiche Sängerin ihre Fans in der bestuhlten Veranstaltungshalle der Universität in Cleveland zum Springen, Toben und Johlen gebracht. Erst mit ihren zackigen Street-Jazz-Tanzbewegungen, dann mit einer Rede, die geeignet ist, Clinton die Show zu stehlen: "Es gab eine Zeit, als die Meinung einer Frau nicht zählte", sagt die 35-Jährige. Ihr schwarz-weiß gepunkteter Hosenanzug ist ein kaum verhohlenes Solidaritätszeichen an Clintons alltägliche Uniform.

"Schaut wie weit wir gekommen sind: Früher hatten wir keine Stimme, heute stehen wir an der historischen Schwelle, die erste Präsidentin der USA zu wählen." Auf der Leinwand hinter ihr leuchtet, weiß auf blau, der Schriftzug "Stronger Together", Clintons Wahlkampfslogan.

Als Clinton schließlich die Bühne betritt, nennt sie Beyoncé eine "Inspiration" für Frauen und dankt. Die Bürger müssten wählen gehen, um zu zeigen, dass Liebe über Hass triumphiert (im Englischen: love trumps hate) - ein Wortspiel mit dem Namen des Kontrahenten. Bejubelt wird Clinton dafür auch.

