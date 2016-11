Erstmals ist es bei Demonstrationen zum geplanten Verfassungsreferendum in Italien zu Ausschreitungen gekommen. Protestler bewarfen Polizisten mit Rauchbomben und Steine. Die Beamten wehrten sich mit Schlagstöcke.

Bei einer Demonstration gegen das geplante Verfassungsreferendum in Italien ist es am Samstag erstmals zu Krawallen gekommen. Mehrere Hundert Regierungsgegner warfen in Florenz Rauchbomben, Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten, die ihrerseits ...

