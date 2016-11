Milch ist im Supermarkt teurer. Was Verbraucher nicht gerne hören, ist für Bauern eine gute Nachricht. Der Verband der Milchviehhalter warnt aber vor einem Aufatmen.

Aldi hat den Anfang gemacht, die Konkurrenz ist nachgezogen: Milch ist zu Monatsbeginn in fast allen Supermärkten deutlich teurer geworden. Für die in den vergangenen Monaten schwer gebeutelten Landwirte ein Hoffnungsschimmer. Entwarnung will der Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) aber noch nicht geben. "Wir müssen abwarten, wie viel die Molkereien weitergeben", sagte BDM-Sprecher Hans Foldenauer dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstag). Im Oktober hätten die Landwirte im Schnitt 25 bis 26 Cent pro Liter erhalten. Um profitabel zu arbeiten, sind nach Meinung des Verbands aber rund 40 Cent nötig. Zurückhaltend äußerte sich auch der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff. "Wenn Aldi und andere ...

